2024-03-16 22:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن هناك 4 خيارات حول مستقبل غزة جميعها سيئة، إلا أنه رتبها من حيث شدة الضرر. وشهد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي تجاذبات بين الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت، بعد حديثه عمَّا رأى أنها “خيارات مستقبل غزة السيئة”. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن غالانت رتب الخيارات الأربعة من […]

ظهرت المقالة غالانت يكشف “الخيارات السيئة” لمستقبل غزة بعد الحرب أولاً على ايرث نيوز.