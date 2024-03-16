2024-03-16 22:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يشكّل اعتناء الأفراد جيداً بهواتفهم الجوّالة وسيلة لإطالة عمرها وتالياً تفادي تغييرها قدر الإمكان، مما يحد من الأثر البيئي لإنتاج هذه الأجهزة، على ما إفاد خبراء في باريس بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف الرقمي. وعندما سأل جوليان نورا الذي أحيى ورشة عمل عن إعادة استخدام وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية “هل لديكم هواتف عديمة الفائدة […]

ظهرت المقالة الاعتناء بالهواتف يحدّ من أثرها البيئي.. خبراء يكشفون أولاً على ايرث نيوز.