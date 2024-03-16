2024-03-16 22:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، استئنافا لقرار إيقاف مدرب الشباب عماد محمد. وقال بيان لاتحاد الكرة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز انه “في الوقتِ الذي تلقّى فيه الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم قرارَ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم FIFA إيقاف مدرب منتخب الشباب «عماد محمد» عن التدريبِ لمدة ستةِ أشهر، نتيجة ما أسماها “توجيه […]

ظهرت المقالة اتحاد الكرة يقدم استئنافاً لقرار إيقاف عماد محمد أولاً على ايرث نيوز.