2024-03-16 22:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن تفاصيل حادث هجوم “باكستاني” مسلح في الاعظمية بالعاصمة بغداد وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته ايرث نيوز “أثناء تأمين الحماية من قبل قيادة شرطة بغداد الرصافة لمأدبة الافطار الجماعي ضمن جامع ابو حنيفة (رض) قام احد الأشخاص الذي يحمل الجنسية الآسيوية بأطلاق النار […]

ظهرت المقالة الداخلية تكشف تفاصيل حادث هجوم “باكستاني” مسلح في الاعظمية أولاً على ايرث نيوز.