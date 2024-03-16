مقتل قيادي بارز في حزب كوردي إيراني معارض في السليمانية

2024-03-16 22:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مساء اليوم السبت، بمقتل قيادي بارز في إحدى الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة في السليمانية.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "القيادي البارز في حزب كوملة الثوري الكوردي الإيراني المعارض شعيب زراعي، قتل مساء اليوم في مخيم زركیوز في السلیمانیة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه؛ إن "شعيب زارعي، كان عضوا بارزا في حزب كوملة الثوري الكوردي الإيراني المعارض، ولم يتم حتى الآن نشر معلومات وافية عن الحادث من قبل الكوملة لغاية الآن".

وتشير مصادر الى إن المتهم الذي قام بإطلاق النار على شعيب تم إلقاء القبض عليه في بنجوين دون ذكر أي تفاصيل عن هويته لغاية الآن.