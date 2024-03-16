2024-03-16 22:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم السبت، احباط هدر أكثر من مليار دينار وضبط 53 عجلة نوع (رنج روفر) في ام قصر الاوسط.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "حرصاً منها على متابعة وأحكام السيطرة على ملف استيفاء الرسوم الحقيقة تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الاوسط من ضبط (53) عجلة دفع رباعي موديل 2024 نوع (لاند روفر ديفندر، رنج روفر سبورت، رنج روفر فوك، رنج روفر اوتو بيوكرافي، رنج روڤر فيلر) معدة للخروج بشكل مخالف للقانون من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية المطلوبة".

وتابع "من خلال إجراء الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب وتحريف برسم العجلات الكمركية حيث تم انجاز المعاملة الكمركية للعجلات على أنها هجينة تعمل بالطاقة الكهربائية للتهرب من دفع الرسوم و بعد اجراء الاختبار عليها تبين انها تعمل بالوقود فقط وعدم وجود منفذ للطاقة وكذلك عدم وجود المحرك الكهربائي المساعد مِما سبب هذا التلاعب بوصف العجلات هدراً بالمال العام بمبلغ (1,147,290,900) مليار ومائة وسبعة واربعون مليون ومائتا وتسعون الف وتسعمائة دينار عراقي".

واوضح البيان "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة العجلات إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المقصرين:.

ولفت إلى أنه "سيتم تدقيق هذا الملف بأثر رجعي لتدقيق كافه العجلات المستوردة وتدقيق موقفها القانوني من كونها كهرباء من عدمه".