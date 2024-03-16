المندلاوي: السيد عبد العزيز الحكيم شخصية كرست حياتها في مقارعة نظام الطاغية الدكتاتور

2024-03-16 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، التعازي بالذكرى الخامسة عشرة لرحيل السيد عبد العزيز الحكيم.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الفقيد سماحة السيد عبد العزيز الحكيم (عزيز العراق الحكيم) رحمه الله، حفيد المرجعية الرشيدة وبيت العلوم والدين، نستذكر هذه الشخصية التي كرست حياتها الشريفة لمقارعة نظام الطاغية الدكتاتور وبناء أسس رصينة لعراق ديمقراطي حر ينعم شعبه بالحرية والعدالة الاجتماعية والأمان" .وأضاف، "خالص العزاء لأسرة آل الحكيم الكريمة والعريقة، سائلين المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ولخير الخلف الأخ سماحة السيد عمار الحكيم دوام التوفيق لإكمال المسيرة".