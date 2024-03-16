رئيس الجمهورية: السيد عبد العزيز الحكيم كان له الدور المهم في مراحل تأسيس العملية السياسية

2024-03-16 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أن سماحة السيد عبد العزيز الحكيم كان له الدور المهم في مراحل تأسيس العملية السياسية.وقال رشيد في تدوينة له على منصة (x): إنه "في الذكرى السنوية لوفاة حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد عبد العزيز الحكيم (طاب ثراه)، نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى سماحة السيد عمار الحكيم وإلى جميع أسرة آل الحكيم".وأضاف رشيد، "ونستذكر بهذه المناسبة الدور الكبير الذي مارسه في مقارعة النظام الدكتاتوري جنباً إلى جنب مع القوى الوطنية، ودوره المهم في مراحل التأسيس الأولى للعملية السياسية بعد الخلاص من الاستبداد، عبر تقريب وجهات النظر وجمع الكلمة في سبيل ترسيخ النظام الديمقراطي التعددي وحماية التعايش السلمي بين جميع العراقيين".