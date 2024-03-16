ضبط 53 عجلة مخالفة لضوابط الاستيراد وإحباط هدر بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

2024-03-16 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط 53 عجلة مخالفة لضوابط الاستيراد وإحباط هدر بالمال العام بأكثر من مليار دينار في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حرصاً من هيئة المنافذ الحدودية على متابعة وإحكام السيطرة على ملف استيفاء الرسوم الحقيقية، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط (53) عجلة دفع رباعي موديل 2024 نوع ( لاندروفر ديفندر، رينج روفر سبورت، رينج روفر فوك، رينج روفر اوتو بيوكرافي، رينج روڤر فيلر) معدة للخروج بشكل مخالف للقانون من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية المطلوبة".وأضافت، أنه "من خلال إجراء الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب وتحريف برسم العجلات الكمركية حيث تم إنجاز المعاملة الجمركية للعجلات على أنها هجينة تعمل بالطاقة الكهربائية للتهرب من دفع الرسوم و بعد إجراء الاختبار عليها تبين أنها تعمل بالوقود فقط وعدم وجود منفذ للطاقة وكذلك عدم وجود المحرك الكهربائي المساعد مِما سبب هذا التلاعب بوصف العجلات هدراً بالمال العام بمبلغ (1,147,290,900) مليار ومئة وسبعة وأربعين مليونا ومئتين وتسعين ألفا وتسعمئة دينار عراقي".وأشارت، إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المقصرين"، لافتة، إلى أنه "سيتم تدقيق هذا الملف بأثر رجعي لتدقيق العجلات المستوردة كافة وتدقيق موقفها القانوني من كونها كهرباء من عدمه".