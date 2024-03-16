الصدر لقواعد التيار الشعبية: هناك من راهن على شتاتكم

2024-03-16 23:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، ان هناك من راهن على تشتت التيار الصدري بعد الانسحاب من مجلس النواب العراقي.

وجاء في بيان وجهه الصدر، لقواعده الشعبية وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "السلام على القواعد الشعبية ورحمة الله وبركاته التي صبرت وأثبتت إخلاصها بعد انسحابنا من مجلس النواب لكي لا تكون ظهرا للفاسدين".

واضاف الصدر؛ أنه "على الرغم من أن العدو ومكان يراهن على تشتتهم، إلا إنهم صبروا وأخلصوا فشكراً لهم بعيدهم على تطبيقنا لسنة مولانا علي أمير المؤمنين علیہ السلام بالانسحاب".