ضبط 53 عجلة "رينج روفر" مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر الأوسط

2024-03-16 23:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت (16 اذار 2024)، ضبط 53 عجلة نوع "رينج روفر" مخالفة لضوابط الاستيراد واحباط هدر بالمال العام باكثر من مليار دينار في منفذ ميناء ام قصر الاوسط.

وقال بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "حرصاً على متابعة وأحكام السيطرة على ملف استيفاء الرسوم الحقيقة تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الاوسط من ضبط (53) عجلة دفع رباعي موديل 2024 نوع (لاندروفر ديفندر، رينج روفر سبورت، راينج روفر فوك، رينج روفر اوتو بيوكرافي، رينج روڤر فيلر) معدة للخروج بشكل مخالف للقانون من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية المطلوبة".

واضاف، انه "من خلال اجراء الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب وتحريف برسم العجلات الكمركية حيث تم انجاز المعاملة الكمركية للعجلات على انها هجينة تعمل بالطاقة الكهربائية للتهرب من دفع الرسوم وبعد اجراء الاختبار عليها تبين انها تعمل بالوقود فقط وعدم وجود منفذ للطاقة وكذلك عدم وجود المحرك الكهربائي المساعد مِما سبب هذا التلاعب بوصف العجلات هدراً بالمال العام بمبلغ (1,147,290,900) مليار ومائة وسبعة واربعون مليون وتسعة وعشرون الف وتسعمائة دينار عراقي".

واشار الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة العجلات إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المقصرين، وسيتم تدقيق هذا الملف بأثر رجعي لتدقيق كافه العجلات المستوردة وتدقيق موقفها القانوني من كونها كهرباء من عدمه".