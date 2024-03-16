72 ساعة من الأمطار والسيول.. خارطة شاملة بالمنخفض الجوي الوشيك على العراق

2024-03-16 23:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي رياض القريشي، اليوم السبت (16 آذار 2024)، عن تفاصيل منخفض سيضرب اجزاءً واسعة من العراق ابتداء من الاثنين.

وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قراءات الطقس تدل على اننا مقبلون على منخفض جوي سيبدأ صباح الاثنين من مناطق غرب العراق يمتد الى الشرق ويؤدي الى سيول جارفة خاصة في مناطق الشريط الحدودي ضمن محافظات واسط وديالى وميسان ثم يمتد الى مناطق الفرات الاوسط والجنوب واقليم كردستان بشكل عام".

وأضاف، أن "معدلات هطول الأمطار ستكون هي الاعلى قياسا بالسنوات الماضية بنفس هذا الفترة وتستمر في مناطق شرق وجنوب ووسط العراق قرابة 24 ساعة فيما تستمر الموجة في مدن اقليم كردستان يومي الثلاثاء والاربعاء بشكل عام".

واشار الى ان "يومي الاثنين والثلاثاء ستكون هناك رياح نشطة ابتداء من غرب البلاد ثم تنتقل الى محافظات اخرى وتكون شمالية شرقية".

وتابع انه "اطلقنا عليه منخفض الرحمة لأنه سيأتي في ايام رحمة وخير في اشارة الى شهر رمضان الكريم وسوف تسهم في تدفق كميات كبيرة من المياه في المناطق ما يؤثر على ملف خزين السدود".