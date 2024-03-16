2024-03-16 23:18:12 - المصدر: منصة إيشان

استذكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع قواعده الجماهيرية، قرار انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، فيما دعاهم لرص الصفوف والتواصل بينهم. وقال الصدر في بيان له ورد لـ “إيشان”: “بعد ما قامت به القواعد الشعبية المباركة وتجسيدها لأعظم معاني الطاعة سواء في حملة الزهراء عليها السلام أو في دفاعها عن القرآن أو في مساندتها […]

ظهرت المقالة الصدر يستذكر مع قواعده الشعبية “قرار الانسحاب” من البرلمان ويدعوهم لرص الصفوف أولاً على Eishan.