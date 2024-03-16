2024-03-16 23:18:12 - المصدر: منصة إيشان

أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدم الدعم الكامل لشركة هانوا لإنجاز مدينة بسماية، وفيما احصت المشاريع السكنية الجديدة المقرر إنشاؤها في بغداد، أكدت اعتماد أسلوب جديد وأوضحت تفاصيله. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي، إن “الهيئة وقعت عقداً مع شركة هانوا الكورية برعاية رئيس الوزراء […]

ظهرت المقالة 8000 وحدة سكنية جديدة في بسماية تنتظر إعلان أسماء المشمولين “الجدد” أولاً على Eishan.