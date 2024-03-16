2024-03-16 23:18:12 - المصدر: منصة إيشان

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن المحتجين الذين حاولوا إضرام النيران في المناطق المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم، وسكب أصباغ في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الروسية، هم “خونة” يساعدون أعداء البلاد. وأضاف في منشور على “تيليغرام”، في إشارة إلى الهجمات الأوكرانية: “هذه مساعدة مباشرة للمنحطين الذين يقصفون مدننا اليوم”، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”. […]

ظهرت المقالة انتخابات روسيا.. حرائق بمراكز الاقتراع وحديث عن “خونة وعملاء” أولاً على Eishan.