اقتدار وطن يستذكر وفاة الحكيم: نقتدي بمسيرته الخالدة ومواقفه الراسخة

2024-03-16 23:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استذكر حزب اقتدار وطن، اليوم السبت، وفاة عبد العزيز الحكيم، مضيفا نقتدي بمسيرته الخالدة ومواقفه الراسخة. وذكر بيات للحزب وتلقته ايرث نيوز “في مثل هذا اليوم الرمضاني قبل ١٥ عام انتقل إلى بارئه عزيز العراق حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم (قدس سره)، احد أعمدة أسرة آل الحكيم الكرام، وبهذه المناسبة الأليمة […]

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