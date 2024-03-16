2024-03-16 23:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط 53 عجلة “رينج روفر” وإحباط هدر أكثر من مليار دينار بميناء أم قصر الأوسط. وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “حرصاً من هيأة المنافذ الحدودية على متابعة وأحكام السيطرة على ملف استيفاء الرسوم الحقيقة تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الاوسط من ضبط (53) […]

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