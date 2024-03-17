توقعات بحضور الآلاف.. عاصمة نوروز تكمل استعدادها لاستقبال رأس السنة الكوردية

2024-03-17 00:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في قضاء عقرة شرقي دهوك اليوم السبت، عن استكمال استعداداتها لاستقبال عيد نوروز رأس السنة الكوردية هذا العام في عقرة عاصمة نوروز.

واكد كاوة زهير عضو اللجنة المنظمة لاحتفالية نوروز لوكالة شفق نيوز؛ أن "هذا العام سيشهد تغييرا بالمقارنة مع الأعوام السابقة حيث تتزامن الاحتفالات مع شهر رمضان المبارك وقد قررت اللجنة بدء الاحتفال بعد أذان المغرب بربع ساعة".

وأشار زهير الى ان الاحتفالية هذا العام ستشهد حفلة غنائية كبيرة يشارك فيها العديد من المغنين المشهورين بالاضافة الى تشكيل 7 فرق من الشباب سيقومون بحمل مشاعل نوروز والنزول من التلال المطلة على عقرة بالاضافة الى اطلاق الألعاب النارية في الهواء.

وتوقع كاوة زهير أن يحضر الالاف من المحتفلين المحليين، بالاضافة الى السياح من مختلف محافظات العراق وخارجه.