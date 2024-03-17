بعد سنوات من القتال.. كشف سر تقرب انقرة لبغداد وإشراكها في "معارك العمال"

2024-03-17 00:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

كشفت وكالة شينخوا الصينية اليوم السبت (16 آذار 2024)، عن الأسباب التي قالت انها وراء "تقرب انقرة من بغداد"، على حساب علاقاتها مع إقليم كردستان العراق والمستمرة منذ أعوام.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان ازدياد اعداد الضحايا من الجنود الاتراك الذين قتلوا على يد حزب العمال الكردستاني خلال الأشهر الماضية، أدى الى "سخط شعبي" داخل انقرة"، مؤكدة أن "دافع موجة النقد ضد حكومة اردوغان هو فشل قواتها بالقضاء على حزب العمال الكردستاني بشكل كامل".

وتابعت أن "قرار الحكومة التركية يأتي كمحاولة للتخلص من حزب العمال الكردستاني من خلال التضييق عليه بالتعاون مع بغداد"، مشيرة الى ان التعاون مع حكومة أربيل لم يؤدي الى النتيجة المرجوة خلال الأعوام الماضية، الامر الذي قاد تركيا الى "تغيير" سياستها تجاه الحزب نحو بغداد.

يشار الى ان القوات التركية تشن عمليات عسكرية مستمرة داخل الأراضي العراقية منذ فبراير عام 2019 ضد قوات حزب العمال الكردستاني دون تحقيق النتائج المرجوة، الامر الذي دفعها الى "فتح فصل جديد بالعلاقات المشتركة" مع العراق في محاولة لتخليص نفسها من مسؤولية مطاردة حزب العمال الكردستاني بمفردها، بحسب الوكالة.







