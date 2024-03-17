القاضي حنون يعلن قرب تسلم 3 متهمين بالفساد من سوريا والأردن وبيلاروسيا

2024-03-17 00:06:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع- حيدر فرمانأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، قرب تسلم العراق 3 متهمين بقضايا الفساد من سوريا والأردن وبيلاروسياوقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "آخر استردادات المتهمين، لدينا المتهم الأول حليا في طور الاسترداد من الجمهورية العربية السورية وهو المتهم عصام موفق جاسم بتهمة سرقة مبلغ 760 مليون دينار عراقي من مصرف الرشيد فرع جامعة ميسان ومحكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات".وأضاف، أن "المتهم الثاني هي المدانة جنان جواد عبد علي القيسي، تم القبض عليها في بيلاروسيا وحاليا في طور الاسترداد، حيث بذمتها 6 مليارات و500 مليون دينار عراقي، كانت تعمل في وزارة الصحة في العام 2008 واختلست الأموال بأسماء وهمية وبعقود تم الحكم عليها بالسجن 7 سنوات غيابيا".وأشار إلى أن "المتهم الثالث سيف أحمد عبد خليفة تم القبض عليه في الأردن محكوم عليه في العراق بالسجن 7 سنوات غيابيا"، مؤكدا أن "هؤلاء المتهمين قريباً سيتم جلبهم للعراق بعد إكمال أوراق تحقيقاتهم".وبشأن قضية الأمانات الضريبية، أكد حنون أن "هذه الجريمة فيها 30 متهماً منهم الموقوف والمكفل والهارب"، لافتا إلى أن "هيئة النزاهة أكملت الملف وحاليا لدى محكمة التحقيق المختصة وفي مراحله الأخيرة حتى يذهب لمحكمة الموضوع لمحاكمة المتهمين وفق القانون مهما طال الزمن إلا أنهم سيحاكمون".