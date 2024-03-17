اصابة مطلوب بطلق ناري أثناء مواجهة مسلحة مع دورية امنية في ذي قار

2024-03-17 00:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتعرض دورية أمنية إلى اطلاق نار أثناء متابعة احد المطلوبين للقضاء جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، فيما أصيب المتهم برصاصة بجسده.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لمركز شرطة الفضلية جنوبي مدينة الناصرية وأثناء متابعة أحد المطلوبين للقضاء، قام بفتح النار على الدورية فدخلت باشتباك مسلح معه".

وبين المصدر، أن "تبادل إطلاق النار بين الطرفين أسفر عن إصابة المتهم المطلوب برصاصات في جسده، حيث تم تطويق المكان واعتقاله على الفور ونقله لمستشفى الناصرية التعليمي لغرض تلقي العلاج اللازم".