عضو مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي الأمطار كشفت فشل المشاريع في المحافظة

شبكة أخبار الناصرية: قال عضو مجلس محافظة ذي قار عزة عودة الناشي أن غرق مركز المحافظة و معظم الاقضية والنواحي التابعة لها دليل واضح على فشل المشاريع و هدر أموال المحافظة. وأكد الناشي في بيان له اطلعت الشبكة عليه قيامه بتحديد مواطن الخلل في تنفيذ المشاريع ومفاتحة الجهات التنفيذية بمخاطبات...

