بالصور: جمعية التضامن الاسلامي تقيم مجالسها الرمضانية في مسجد الشيخ عباس الكبير وسط الناصرية

2024-03-17 00:10:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اقامت جمعية التضامن الاسلامي المجالس الرمضانية في مسجد الشيخ عباس الكبير وسط حضور المؤمنين وقد ارتقى المنبر الشيخ فتاح الناصري.انتهى.

