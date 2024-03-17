2024-03-17 00:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حول الباحثون انتباههم إلى مركبات أوليوروبين (OLE) وهيدروكسيتيروسول (HT) الموجودة في زيت الزيتون لاستكشاف شامل للعلاجات المحتملة للورم الأرومي العصبي. والورم الأرومي العصبي هو ورم ينتشر خارج الجمجمة لدى الأطفال، ويُعرف بتكرره بفعل مقاومته للأدوية. وبحسب تقرير نشره موقع “نيوز ميديكال”، تتعمق المراجعة في الإمكانات العلاجية لهذه المركبات، بهدف مواجهة التحديات التي يفرضها […]

ظهرت المقالة مركبات زيت الزيتون علاج محتمل للورم الأرومي العصبي أولاً على ايرث نيوز.