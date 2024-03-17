محافظ البصرة يعلن عبر "بغداد اليوم" توقيع عقد للبدء بتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر

2024-03-17 00:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

وقع محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت (16 آذار 2024)، عقد إنشاء محطة تحلية ماء البحر مع شركتين، مبينا انه سيتم غدا تحديد موقع المشروع ووضع التصاميم اللازمة له وتحديد الكلفة النهائية لغرض رفع المشرع للتصويت عليه بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال 90 يوما.

وقال العيداني لـ "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني له الفضل الكبير في الدفع باتجاه توقيع العقد مع شركتي (باور تشاينا والرضا) لهذا المشروع فهو يقع ضمن برنامجه الحكومي وهذا دليل على اهتمامه بالشعب البصري، وهذا امر يحسب له بشكل كبير".

وأضاف أن "المحطة ستنتج مليون متر مكعب من الماء RO وسيصل الماء الى حوالي اربعة ملايين مواطن في فترة انجاز تصل الى ثلاثين شهرا".

وأوضح العيداني أن "الشركة نفذت مشاريع تحلية مياه البحر في عدد من الدول بينها الامارات والسعودية وبتالي ممكن ان ينعم اهل البصرة باستحقاقهم من المياه".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت (9 آذار 2024)، بحسم مشروع تحلية مياه البحر في البصرة بما يضمن تذليل العقبات وتسريع إنجازه خلال ترأسه اجتماعاً خاصاً حوله.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، ترأس في محافظة البصرة، اجتماعاً خاصاً بمشروع تحلية مياه البحر، بحضور ائتلاف مجموعة الرضا وشركة باور چاينا المنفذتين للمشروع، ومحافظ البصرة ومستشاري رئيس الوزراء".

واضاف، انه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض الائتلاف خطته الخاصة بهذا المشروع المهم للبصرة، الذي تبنته الحكومة منذ بداية تشكيلها، وضمنته في البرنامج الحكومي والموازنة الاتحادية، وتحويله من وزارة الإعمار والإسكان إلى محافظة البصرة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء (23425) بجلسته المنعقدة في 1 آب 2023".

واطلع رئيس مجلس الوزراء على "المراحل النهائية للتفاوض، وما توصلت إليه اللجنة برئاسة محافظ البصرة مع الائتلاف المنفذ للمشروع، مؤكداً تقليل مدة الإنجاز، ووجه بحسم الموضوع ورفع محضر الاجتماع إلى الحكومة ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن تذليل العقبات وتسريع إنجاز المشروع"، بحسب البيان.

يُذكر أن هذا المشروع سيكون هو الأكبر في العالم من بين باقي المشاريع الخاصة بتحلية مياه البحر، حيث سيعمل بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، ويكفي لسد حاجة 3-4 ملايين شخص من أهالي البصرة، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية، جزءاً من المشروع؛ لضمان استقلاله عن مصادر الطاقة الخارجية.