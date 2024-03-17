2024-03-17 00:24:12 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس وأعضاء كتلة بدر النيابيَّة إجراءات الحكومة للنهوض بالقطاعات الخدمية والاقتصادية، في حين أكد أنَّ العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة.

وذكر بيان لمكتبه أنَّ "رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء كتلة بدر النيابية، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، وسبل دعم جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار، وإجراءاتها الرامية إلى النهوض بمختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والعمرانية".

وأضاف أنَّ "اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات التي تعمل الحكومة على تنفيذها وفق برنامجها الحكومي، لاسيما محورا الخدمات ومكافحة الفقر، وأهمية التنسيق بين الحكومة واللجان البرلمانية؛ لتحقيق التكامل والوصول إلى هدف خدمة المواطن، وإتمام الإصلاحات التي مضت الحكومة بتنفيذها، بما يساعد على تحقيق تنمية مستدامة ترتقي بواقع العراق نحو الأفضل".

في غضون ذلك، انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة العودة إلى الدراسة، برعاية رئيس الوزراء.

وقال مصدر في لجنة الأمر الديواني المشكلة لهذا الغرض بتوجيه من رئيس الوزراء، لـ"واع"، إنَّ "المرحلة الثانية من مبادرة العودة إلى الدراسة، انطلقت في جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) بفروعها في بغداد وكركوك وصلاح الدين وديالى والنجف الأشرف وذي قار والمثنى وميسان".

وأضاف المصدر أنَّ "المرحلة الثانية تضمنت دورات تقوية مجانية للطلبة الخارجيين لتهيئتهم للامتحانات النهائية للدراسة الإعدادية".

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء، إنَّ العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة.

وذكر بيان آخر أنَّ "السوداني أجرى زيارة ميدانية إلى مشروعي فندقي ريكسوس وموفنبيك، اللذين يجري تنفيذهما وسط العاصمة بغداد، واستمع إلى عرض مفصل عن الأعمال التنفيذية لكلا المشروعين، واطلع على مراحل الإنجاز".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أنَّ "مدينة بحجم العاصمة بغداد بحاجة ماسة إلى الفنادق الكبيرة، لما تشهده من حركة سياحية ووفود رسمية، واحتضانها على مدار العام مؤتمرات عربية وإقليمية ودولية عديدة، إذ تصل نسبة إشغال الفنادق في الوقت الحالي إلى 100 بالمئة".

وتابع أنَّ "العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لاستكمال هذين الفندقين وباقي الفنادق الكبيرة، التي يجري تنفيذها حالياً في بغداد".