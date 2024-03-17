2024-03-17 00:24:12 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: وفاء عامر





اكتشف الفريق الفني التابع لمؤسسة الشهداء 4 مواقع جديدة لمقابر جماعيَّة في محافظة الأنبار تعود لضحايا قتلوا على يد عصابات "داعش" الإرهابيَّة.

وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي لـ"الصباح" : إنَّ الفريق الفني المختص بمجال البحث والتحري عن المقابر الجماعية كشف عن أربعة مواقع لمقابر جماعية تعود لضحايا قتلوا على يد عصابات "داعش" الإرهابية، ثلاثة منها في منطقة الطاش والآخر في منطقة الزراعة بقضاء الرمادي، لافتاً إلى أنَّ الموقع قد تعرض للنبش مسبقاً من قبل الأهالي الذين فقدوا ذويهم، فضلاً عن أنه يضم مخلفات حربية، لذا فإنَّ تنسيقاً سيجري مع دائرة شؤون الألغام لتحديد أماكن المخلفات الحربية لمعالجتها وإدخالها في قاعدة بيانات المؤسسة وإدراجها ضمن الخطط السنوية للفتح والتنقيب وتحديد هويات الضحايا.

في السياق نفسه أكد النائلي أنَّ الفريق الوطني لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، أنجز حملة لجمع المعلومات وسحب عينات دم من ذوي شهداء الأنفال من المكون الكردي بالتنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.