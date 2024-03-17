2024-03-17 01:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

اتهم وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار في سوريا وبالمسؤولية عن تشريد ملايين المواطنين السوريين. ونقلت وكالة “إرنا” عن أشتياني خلال استقبال نظيره السوري علي محمود عباس في طهران قوله: “الوجود العسكري الأمريكي في سوريا هو احتلالي وغير قانوني وغير مبرر، وينتهك بشكل واضح الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون […]

ظهرت المقالة وزير الدفاع الإيراني: واشنطن مسؤولة عن زعزعة استقرار سوريا وتشريد الملايين من أهلها أولاً على ايرث نيوز.