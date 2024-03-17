2024-03-17 03:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت رويترز نقلا عن خمسة مصادر مطلعة إن شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك تبني شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية في إطار عقد سري مع وكالة استخبارات أميركية. وقال المصادر إن وحدة “ستارشيلد” التابعة لسبيس إكس هي المسؤولة عن بناء شبكة الأقمار الصناعية بموجب عقد بقيمة 1.8 مليار دولار تم توقيعه في عام […]

ظهرت المقالة إيلون ماسك يبني شبكة أقمار تجسس لصالح المخابرات الأميركية أولاً على ايرث نيوز.