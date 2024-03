2024-03-17 08:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأحد، عدد الزوار الذين يصلون الى المحافظة سنوياً، مؤكداً وصول أكثر من 80 مليوناً، فيما اعتبر أن كربلاء أقل محافظة بالتخصيصات المالية. المصدر:السومرية نيوز

