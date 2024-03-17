اصابة جنديين بانفجار "جسم غريب" في كركوك

2024-03-17 08:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، يوم الأحد، بأن جنديين اثنين أصيبا بانفجار "جسم غريب" من مخلفات تنظيم "داعش" جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "أفراد قوة من اللواء 45 كتيبة الهندسة الفرقة 11 من الجيش العراقي كانوا يقومون بتنظيف مقرهم الجديد، في قرية السلماني التابعة لناحية الرشاد (45 كم جنوب غربي كركوك)"، مبينا أنه "أثناء عملية التنظيف انفجر جسم غريب مدفون تحت الارض وتسبب باصابة جنديين اثنين بجروح متوسطة".

وأضاف المصدر، أن "قوة من اللواء نقلت المصابين الى مستشفى الحويجة للعلاج وفتحت تحقيقا بالحادثة"، مرجحا أن "يكون الجسم الغريب من مخلفات تنظيم داعش".

وفي السياق أكد المصدر، أن "قوة امنية تمكنت من اعتقال مطلوب عند نقطة تفتيش على طريق كركوك السليمانية، حيث عندما كانت القوة تدقق المعلومات الخاصة به ليتبين أنه مطلوب للقوات الأمنية وفق المادة الرابعة ارهاب، وتم تسليمه لمقر تابع للشرطة للتحقيق معه".