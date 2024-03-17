المنافذ تعلن ضبط مواد مخدرة لدى مسافر بمنفذ سفوان الحدودي

2024-03-17 08:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط ما يقارب (2) كغم من مادة الترياق المخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ سفوان الحدوديوذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد أن "مديرية سفوان الحدودي تمكنت من ضبط مسافر أجنبي بحوزته مادة الترياق المخدرة تزن (1940) غراما ضبطت في حقيبة سفره حاول تهريبها إلى دولة مجاورة، مبينة أن العملية تمت بالتعاون مع الدوائر المساندة".وأضافت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى شعبه المخدرات والمؤثرات العقلية في سفوان لينال جزاءه العادل وفق القانون...