ضبط مسافر أجنبي بحوزته مواد مخدرة في منفذ سفوان الحدودي

2024-03-17 08:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط ما يقارب 2 كغم من مادة الترياق المخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ سفوان الحدودي وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته الاقتصاد نيوز، أن مديرية سفوان الحدودي تمكنت من ضبط مسافر أجنبي بحوزته مادة الترياق المخدرة تزن 1940 غراما ضبطت في حقيبة سفره حاول تهريبها إلى دولة مجاورة، مبينة أن العملية تمت بالتعاون مع الدوائر المساندة. وأضافت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى شعبه المخدرات والمؤثرات العقلية في سفوان لينال جزاءه العادل وفق القانون.