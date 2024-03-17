رقم تاريخي لمانشستر سيتي في كاس الاتحاد الانكليزي

2024-03-17 08:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاصبح نادي مانشستر سيتي اول فريق في تاريخ كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم ينجح في الوصول الى الدور النصف نهائي من عمر البطولة في ست مواسم متتالية، بعد ان نجح حامل لقب الدوري الانكليزي الممتاز في الفوز في الدور الربع نهائي من كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم على نادي نيوكاسل يونايتد في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب الاتحاد بثنائية دون رد.وكان لاعب السيتي البرتغالي برناردو سيلفا قد نجح في هز الشباك مرتين متتاليتين عند الدقيقتين 13 و 31.