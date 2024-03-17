كاين يكسر رقم قياسي في الدوري الالماني

2024-03-17 08:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعسجل هاري كاين هدف ساهب به في فوز فريقه بايرن ميونخ على مضيفه دارمشتات ، بخمسة أهداف مقابل اثنين، ضمن لقاءات الجولة 26 من الدوري الألماني.واصبح الانكليزي هاري كاين أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني ينجح في تسجيل 31 هدفًا في أول موسم له في البوندسليغا. علماً ان كاين الذي سجل 31 هدفًا في الدوري هو أيضًا أكبر عدد سجله اللاعب على الإطلاق في موسم واحد في الدوري، كاسرا رقمه السابق 30 هدفًا في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما كان يلعب مع نادي توتنهام هوتسبير.ورفع كاين رصيده من الاهداف أيضاً الى 37 هدفًا في 35 مباراة ضمن جميع المسابقات.