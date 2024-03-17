"باكستاني الأعظمية" يقود الداخلية إلى "شبكة مجرمة" في بغداد الجديدة

2024-03-17 09:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (17 آذار 2024)، أن "باكستاني الأعظمية" قاد الاجهزة الامنية إلى "شبكة مجرمة" في منطقة بغداد الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "حادث إلقاء القبض على متهم آسيوي الجنسية في منطقة الأعظمية الذي أطلق النار على أحد منتسبي قيادة شرطة بغداد الرصافة قرب جامع أبي حنيفة (رض)، بينت التحقيقات أن المتهم الملقى القبض عليه هو أحد أفراد شبكة مجرمة نفذت مجموعة من عمليات السطو المسلح والسرقة مكونة من (5) متهمين".

واضافت "إذ شرعت مفارز الاستخبارات بالبحث والتحري والوصول إلى مكان تواجد هذه الشبكة ضمن منطقة بغداد الجديدة"، مبينة أن" أحدهم قام بإطلاق النار من خلال مسدس على القوة المنفذة للواجب، وكان رد فعل القوة فورياً وإصابة هذا المتهم وإلقاء القبض على جميع أفراد هذه الشبكة التي تبين أنها دخلت العاصمة بغداد عن طريق التهريب ولا يمتلك أفرادها أي مستمسكات أصولية او أوراق إقامة، كما ضبطت بحوزتهم مسدساً ودراجة نارية".

واشارت الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".