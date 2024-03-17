ديالى.. القبض على عدد من المخالفين واغلاق "كازينو للقمار"

2024-03-17 09:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الاحد (17 اذار 2024)، القبض على عدد من المخالفين واغلاق "كازينو للقمار" في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب، أشرف بشكل مباشر على عملية أمنية نوعية اسفرت عن الإطاحة بمجموعة من المخالفين يمارسون (لعبة القمار)"، مبينة انه "تم ضبط أموال واغلاق الكازينو".

وأضاف البيان، انه تم "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما تمثله ممارسة هذه الألعاب من نصب واحتيال من أجل كسب المال بطرق غير شرعية".

وأوضح قائد الشرطة، بحسب البيان، ان "العملية اشتركت فيها مفارز قسم شرطة بعقوبة وقسم مكافحة الاجرام".