رئاسة الوزراء تعلن انطلاق حملة بين اهلنا في محافظة ذي قار اليوم الأحد 17 آذار

2024-03-17 09:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلن فريق التواصل الالكتروني الحكومى التابع لرئاسة الوزراء عن المباشرة بإنطلاق حملة بين اهلنا في محافظة ذي قار اليوم الأحد 17 آذار. وسيعقد المؤتمر الخاص بإنطلاق الحملة في مبنى مديرية ماء ذي قار مع الجهات الساندة في الساعة العاشرة صباح يوم الأحد. انتهى (ا م)

