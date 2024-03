2024-03-17 09:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية : شاركت مديرية الموارد المائية في ذي قار قسم المحطات بحملة تصريف مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة في اليومين الماضيين في مركز الناصرية وقضاء سوق الشيوخ حتى ساعات متأخرة من يوم السبت 16 اذار. وقالت المديرية في بيان لها اطلعت الشبكة عليه أنها جهزت مركز المحافظة...

The post الموارد المائية تساهم في حملة تصريف مياه الأمطار حتى ساعات متأخرة من يوم السبت first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post الموارد المائية تساهم في حملة تصريف مياه الأمطار حتى ساعات متأخرة من يوم السبت appeared first on شبكة اخبار الناصرية.