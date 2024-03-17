خريجو ومحاضرو كركوك يتظاهرون ويطالبون التربية بإطلاق وظائف العقود

2024-03-17 10:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الخريجين والمحاضرين المجانيين في كركوك، يوم الاحد، أمام مبنى المحافظة مطالبين وزارة التربية بإطلاق التقديم على درجات العقود الخاصة بالمحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من خريجي الكليات والمحاضرين المجانيين وزارة التربية الى إطلاق حصة كركوك من العقود اسوة بباقي المحافظات.

وأضاف أن المتظاهرين رفعوا مطالبهم للمسؤولين لغرض مفاتحة وزارة التربية بفتح التعيينات لمحافظة كركوك.

وقال احد المتظاهرين ويدعى مصطفى محمود، للوكالة، إن "المحاضرين المجانيين يطالبون بإطلاق الدرجات الوظيفية للعقود اسوة بباقي المحافظات التي فتحت العقود حسب تعليمات الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "كركوك هي المحافظة الوحيدة لم تطلق درجاتها الوظيفية التي هي حق للخريجين".

وطالب محمود بـ"الكشف عن الدرجات الوظيفية الموجودة ضمن حركة الملاك، والتقاطع الوظيفي في المحاضرين الذين تم تثبيتهم العام الماضي، لأن هناك عشرات المعلمين والمدرسين خرجوا من وظائفهم الى التقاعد وهناك درجات تتوفر لا يعلن عنها".