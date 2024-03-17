الوقف الشيعي يدخل على خط "عالم الست وهيبة"

2024-03-17 10:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الوقف الشيعي، يوم الأحد، عن اتخاذه إجراءات دستورية وقانونية تجاه الإساءة إلى الرموز الدينية في الاعمال الدرامية، وذلك بعد مطالبات نيابية بوقف مسلسل درامي عراقي يحمل عنوان "عالم الست وهيبة".

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "اتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تجاه كل من يحاول ويسعى للإساءة إلى الرموز الدينية المقدسة، كما أنه لن يسمح للساعين إلى ذلك".

ونشر الوقف، "وثائق رسمية سابقة توضح التحركات القانونية بحق المؤسسات الاعلامية التي أساءت من خلال عرضها لمسلسل سابق تم إيقافه من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بتحرك من الديوان".

وأضاف، في الأيام السابقة "لوحظ من خلال الرصد الإعلامي للديوان" اساءة من قبل احدى المؤسسات الإعلامية لمقدسات دينية عليا لابناء الشعب العراقي و ثوابته و رمزيته، واجهت رفضاً كبيراً من المجتمع العراقي وخالفت الدستور والقانون العراقي وضوابط مؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات ؛ لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام.

وأكد البيان، أن ديوان الوقف الشيعي يجدد حرصه على محاسبة كل من يحاول الإساءة للمعتقدات الدينية من خلال إتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور العراقي .

ويطالب نواب، بإيقاف بث المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة"، حيث رأوا في شخصيات المسلسل إساءة للرموز الدينية، ومقتبسة من حزب "البعث" المحظور في البلاد.

ويقول هؤلاء النواب، إن هناك إساءة عمدية للرموز الدينية في المسلسل الذي يعرض على قناة (UTV) العراقية، معتبرين أن اختيار شخصية (مهيدي ابو صالح) فيها إشارة واضحة تتضمن الإساءة العمدية بصيغة "الكناية والتورية" إلى شخصية الإمام المهدي وهو (الإمام الثاني عشر والأخير عند الشيعة الاثنا عشرية).