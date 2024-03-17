ميسي مهدد بالغياب عن التانجو

2024-03-17 10:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت عدة تقارير صحفية، اليوم الاحد (17 اذار 2024)، أن ليونيل ميسي نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني، مهدد بالغياب عن المباراتين القادمتين لمنتخب بلاده.

التانجو يستعد لخوض مباراتين بالأجندة الدولية الودية أمام كل من السلفادور وكوستاريكا في 22 ثم 26 مارس/آذار الجاري على الترتيب.

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن ميسي لن يكون حاضرا مع المنتخب في المباراتين المقبلتين، حيث يعاني من إصابة عضلية.

وأوضحت أن الأولوية لميسي الآن هي التعافي بنسبة 100%، وعدم الاستعجال في عودته للملاعب كي لا تتفاقم الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم وجود تأكيد رسمي من الاتحاد الأرجنتيني حول حالة ميسي، إلا أنه لن يتمكن من خوض مباراتي السلفادور وكوستاريكا، مضيفة أن اللاعب يريد التعافي لتجنب حدوث أي انتكاسات مستقبلية.

وستكون مباراتي الشهر الجاري بمثابة بروفة للمنتخب الأرجنتيني الذي يستعد للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

المصدر: صحيفة "أوليه"



