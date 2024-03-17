المرور تعلن تفعيل تطبيق يخص "الغرامات" على الهواتف المحمولة

2024-03-17 10:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

فعّلت مديريَّة المرور العامة تطبيق المرور الذكي الذي يمكّن السائقين من الاطلاع على مخالفاتهم عبر هواتفهم الذكية ودفع الغرامات من دون تأخير أو مضاعفة. وقال مدير المرور العامة اللواء رعد مهدي العبيدي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته المديرية: إنَّ مديريته وبعد العمل بالكاميرات الذكية الخاصة برصد المخالفات المرورية ضمن أربعة تقاطعات في بغداد وثلاثة طرق سريعة، تتجه إلى استكمال تأثيث بقية الطرق والتقاطعات، لغرض تنصيب الكاميرات فيها، لاسيما بعد إحالة أعمال التأثيث من أمانة بغداد ووزارة الإعمار إلى المديرية. وأشار إلى أنَّ عمل الكاميرات المذكورة يتم بشكل إلكتروني لرصد المخالفات التي تحدث على الطرق، ومنها عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق ومن يجلس إلى جانبه، إضافة إلى استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وتجاوز السرعة المحددة والسير عكس الاتجاه، فضلاً عن تجاوز إشارة المرور، مبيناً أنَّ الكاميرات تقوم بالتقاط صور المخالفات وأنَّ هناك فريقاً من ضباط المرور يقومون بالمراقبة، مؤكداً في الوقت نفسه شمول جميع المركبات بالرصد بما فيها أرقام الإقليم، ولا يوجد استثناء لأي مركبة. من جانبه أوضح مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي لـالصباح، أنَّ مديريته فعّلت تطبيق المرور الذكي الذي سيمكن المواطن من الاستعلام عن الغرامات، داعياً سائقي المركبات إلى إنزاله في هواتفهم المحمولة وإدخال المعلومات الصحيحة فيه، مثل رقم المركبة ورقم الهاتف، كون الغرامة ستصل إلى هاتفه بشكل صورة أو مقطع فيديو وبالتالي تمكنه من دفع الغرامة وعدم تضاعفها، فضلاً عن أنه يستطيع دفعها بشكل إلكتروني في المستقبل، الأمر الذي يعكس الواقع الحضاري المتطور الذي تعمل المديرية على اعتماده في جميع أنظمتها الإلكترونية. ونوه بأنَّ المرحلة الثانية من المشروع المتضمنة شمول جميع تقاطعات العاصمة بتلك الكاميرات، فضلاً عن الخطوط السريعة، سيتم إطلاقها قريباً، إضافة إلى تنصيب كاميرات ورادارات في الطريق المؤدي من واسط باتجاه محافظة كربلاء المقدسة، بسبب كثرة الحوادث التي يشهدها هذا الطريق لاسيما في أوقات الزيارة.