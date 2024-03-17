السوداني لمحافظ بغداد: ضرورة الاهتمام بمناطق أطراف العاصمة

2024-03-17 10:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، لمحافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة ضرورة الاهتمام بأطراف العاصمة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته والاقتصاد نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل محافظ بغداد عبد المطلب علي العلوي، ورئيس مجلس المحافظة عمار حسين القيسي وأعضاء مجلسها، حيث هنأ السوداني في مستهل اللقاء الحضور على نيلهم ثقة أبناء المحافظة. وأضاف، أن اكتمال السلطة التشريعية والرقابية والتنفيذية للحكومة المحلية يعد من أهم سمات النظام السياسي بعد عام 2003، بما تمثله من مساحة إيجابية في العمل، معززة بالصلاحيات والموازنة المرصودة، التي يجب دعمها بالمثابرة والإخلاص. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وحشد الجهود والوقت لخلق قصة نجاح يلمسها الجمهور، مشيرا إلى أن المنجز سيعزز الثقة في عمل المجالس، ضمن رؤية وبرنامج للحكومة المحلية بجهود الجهة التنفيذية. وبين السوداني ضرورة إرسال رسائل إيجابية، وأن يتناغم برنامج عمل المجالس المحلية مع عمل الحكومة الاتحادية، مشددا على أهمية الاهتمام بأطراف العاصمة، وأن تراعى جوانب ترشيد الصرف وجهاته وعملية اختيار المشاريع، والاحتكام للآراء المهنية والعلمية، بعيدا عن أي توجهات.