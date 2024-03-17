2024-03-17 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تحتضن قاعة الشعب المغلقة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد المباراة المرتقبة بين فريقي الشرطة ونظيره النفط، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية للدوري الممتاز بكرة السلة.

ويعد هذا اللقاء في غاية الأهمية للقيثارة الذي تنتظره مواجهة مهمة أمام اتحاد أهلي حلب السوري يوم الأربعاء المقبل، في بطولة سوبر غـرب آسيا (وصل)، كونه سيحدد مسار الفريق خلال ما تبقى من عمر الدوري، إذ إن الفوز سيسهم في تواجده ضمن الأندية التي ستتنافس على خطف أحد المراكز الأربعة الأولـى ولعب البلاي أوف ، فضلاً عن كون المواجهة تعد محطة تحضيرية جيدة للفريق قبل الاستحقاق الإقليمي.

ويتعين على المدرب خالد يحيى تحقيق أفضل النتائج في مواجهاته المتبقية للإبقاء على حظوظه من أجل الدخول ضمن دائرة المنافسة، للوصول إلى المراكز المتقدمة، ومن ثم السير قدماً نحو احتفاظه باللقب.