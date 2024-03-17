2024-03-17 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصبح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرشح الرسمي لحزبه للانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو، والتي من شأنها أن تسمح له بولاية ثالثة على التوالي دون منافسة حقيقية في الأفق. وقبل مادورو، البالغ من العمر 61 عاما، ترشيح الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم خلال تجمع للحزب، أمس السبت، في كراكاس. وقال مادورو إنه يحظى “بدعم الشعب”، […]

ظهرت المقالة فنزويلا.. الحزب الحاكم يرشح رسميا مادورو للانتخابات الرئاسية أولاً على ايرث نيوز.