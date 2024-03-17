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مركز حقوقي يحذر من خطورة ازدياد الأيدي الأجنبية العاملة في العراق

مركز حقوقي يحذر من خطورة ازدياد الأيدي الأجنبية العاملة في العراق
مركز حقوقي يحذر من خطورة ازدياد الأيدي الأجنبية العاملة في العراق
2024-03-17 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذرالمركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق من خطورة ازدياد الأيادي العاملة الأجنبية الوافدة للعراق. وأشار المحامي حازم الرديني نائب رئيس المركز في بيان ورد ” ايرث نيوز” انه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تضاعفت العمالة الأجنبية بشكل كبير نتيجة الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد والحركة العمرانية وكان لهذة الزيادة اضرار سلبية على مستوى ازدياد […]

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