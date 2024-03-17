2024-03-17 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذرالمركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق من خطورة ازدياد الأيادي العاملة الأجنبية الوافدة للعراق. وأشار المحامي حازم الرديني نائب رئيس المركز في بيان ورد ” ايرث نيوز” انه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تضاعفت العمالة الأجنبية بشكل كبير نتيجة الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد والحركة العمرانية وكان لهذة الزيادة اضرار سلبية على مستوى ازدياد […]

ظهرت المقالة مركز حقوقي يحذر من خطورة ازدياد الأيدي الأجنبية العاملة في العراق أولاً على ايرث نيوز.