2024-03-17 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاحد، زيادة التخصيصات الماليَّة لصندوق الإسكان؛ بغية تغطية أكبر شريحةٍ من المُواطنين المُتقدّمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزيّ العراقيّ لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى عددٍ […]

ظهرت المقالة النزاهـة تتحـرَّى عمل صندوق الإسكان وتؤشر ديونًا بقيمة 56 مليار دينار أولاً على ايرث نيوز.