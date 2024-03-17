2024-03-17 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن من سوء تغذية حاد، وإن المجاعة تلوح في الأفق. وقالت الأونروا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة”. […]

ظهرت المقالة الأونروا: واحد من كل 3 أطفال في غزة يعاني من سوء التغذية أولاً على ايرث نيوز.