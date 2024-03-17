أمانة بغداد تطمئن بشأن الموجة المطرية المتوقعة: مستعدون لأي طارئ

2024-03-17 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن استعداداتها للموجة المطرية المتوقع أن تبدأ من يوم غد الاثنين، فيما أكدت استعدادها لأي طارئ.

وقال مدير علاقات وإعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التحضيرات كبيرة لدائرة المجاري ودوائر بغداد وأقسام المجاري جميعها في العاصمة بغداد على مستوى الملاكات والآليات"، مؤكداً أنه "لا توجد أي مشكلة في حالة تساقط أمطار، ومهما كانت نسب هطولها".

وأضاف الربيعي، أن "أمانة بغداد سيطرت خلال العام الحالي على موسم الأمطار، وذلك بجهود العاملين فيها، وأيضاً بتوجيهات رئيس الوزراء وأمين بغداد، وذلك نتيجة التحضير الكامل والمستمر خلال المرحلة السابقة".

وطمأن المواطنين، بأن "كوادر الأمانة مسيطرة بشكل كامل على الأمطار، ومستعدة لأي طارئ"، مؤكداً أن "الأمانة ماضية في مشاريعها، ومستمرة في تحضيراتها ".